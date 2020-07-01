1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца в Казахстане

За четыре месяца, с января по апрель, в Казахстане от ОРВИ, пневмонии и гриппа умерли 1128 человек. Такую информацию в ответе на запрос предоставили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"По состоянию на 29 июня общее количество пациентов, находящихся на стационарном лечении с пневмониями, – 4 771. За 5 месяцев 2020 года зарегистрировано 284 548 случаев ОРВИ", - сообщили в комитете.

На брифинге СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова не смогла ответить на вопрос о том, сколько заболевших пневмонией зарегистрировано в Казахстане с марта по июнь, сколько человек умерло от пневмонии и у скольки скончавшихся казахстанцев диагноз COVID-19 был сопутствующим.

"Этот вопрос требует анализа информационных систем по всем кодам, которые были присвоены пациентам во время заболевания. Поэтому мы эту информацию после обработки и анализа предоставим позднее", - сказала Бюрабекова.

Что касается коронавирусной инфекции, то, согласно последним данным, в стране зафиксировано 41 065 случаев. Умерли 188 пациентов с COVID-19.

"Для организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией во всех регионах организованы инфекционные и провизорные стационары. В Казахстане развернуты 40 885 коек (по соcтоянию на 29 июня - прим. автора). В инфекционные стационары госпитализируются пациенты с подтвержденным диагнозом КВИ путем ПЦР-тестирования. На сегодня по республике работают 12 819 инфекционных коек", - пояснили в комитете.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали вопрос спонсорской помощи на покупку ИВЛ и другие нужды здравоохранения. В последнее время данная тема нередко всплывает в социальных сетях.

"Меценаты и компании могут помочь в приобретении и доставке аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и расходных материалов для проведения лабораторных исследований на КВИ", - отметили в комитете.

В комитете добавили, что по стране работают 249 883 медицинских работника, из которых 74 046 – врачи и 179 837 человек - средний медицинский персонал.