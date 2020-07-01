Для 16 станций предельный тариф повысят более чем на 20%, передает Informburo.kz.

Министерство энергетики произвело корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Изменённые тарифы начнут действовать с 1 июля 2020 года, сообщил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев.

Предельные тарифы энергопроизводящих организаций по Казахстану в среднем вырастут на 16%. Предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электроэнергию во многие регионы Казахстана, увеличится незначительно – на 0,7. У девяти энергопроизводящих организаций тариф сохранён на прежнем уровне, у одной – снижен, у 18 станций рост тарифа составил до 20%, у 16 – больше 20%.

"Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит начать работу по их модернизации, ремонтным компаниям для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и снижения аварийных ситуаций, начиная с текущего года. Кроме того, пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить порядка 27 тысяч рабочих мест производственного персонала 44 энергопроизводящих организаций", – подчеркнул Айдос Дарибаев.

По прогнозам, при изменении предельных тарифов станций, средний чек на оплату электрической энергии для конечных потребителей по среднестатистическим квартирам (двух-, трёхкомнатным, объём потребления которых в среднем составляет 170-220 кВтч в месяц) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более чем 200 тенге в месяц к текущем счетам. Вопрос корректировки предельных тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики.

23 сентября 2019 года первый вице-министр энергетики утвердил приказ, по которому с 1 октября 2019 года произошло повышение предельных тарифов энергопроизводящих организаций в среднем на 15%, что привело к повышению тарифов на электрическую энергию для энергоснабжающих организаций в среднем на 8%.

В мае 2020 года Министерство энергетики представило новую методику определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию.