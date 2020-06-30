Холодную воду отключат 1 июля в нескольких районах Костаная

Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 19.00 в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова в границах от ул. Чкалова до пр. Абая. Об этом ГКП "Костанай-Су" сообщили на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

На этот период холодной воды не будет у абонентов, проживающих по следующим адресам:

ул.Арыстанбекова: 7; 3/8; 3/3; 3/10; 5; 5а; 3; 1; 3/1; 3/2; 5/7; 11/2; 15а; 22; 9а; 8а; 15; 17; 19; 16а; 13; 13а; 15/2; 14; 11; 12; 19/2; 6;

5 мкрн.: 1; 3; 5; 7; 9; 1а; 3б; 11; 15; 13; 21;

7 мкрн.: 17а; 17б; 21; 25;

ул.Абая: 9; 9/1;

6 мкрн.: частый сектор;

Социальные объекты:

ул. Арыстанбекова. 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы);

Баня "Дарай"; АЗС "Промбаза 7";

7 мкрн., 19, магазин "Березка";

ул.Абая, 11, КЮИ

ул. Карбышева: 42в; 44; 44/7; 48;

ГКП "Костанай-Су" приносит свои извинения за причинённые неудобства.