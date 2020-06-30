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Дело экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная рассмотрели в апелляционной инстанции
Ольга ЛИХОГРАЙ
Апелляцию на приговор в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова рассмотрели в областном суде сегодня, 30 июня.
Согласно приговору суда № 2 Костаная, Тарасову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в колонии-поселении.
В апелляционной инстанции адвокаты просили заменить его на ограничение свободы - в связи с тем, что причиненный государству ущерб Тарасов полностью погасил, а потерпевшая сторона претензий к нему не имела.
- Считаем, что наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев является соразмерным содеянному Тарасовым, - отметил судья коллегии областного суда. - В связи с чем считаю приговор суда первой инстанции оставить без изменений.
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