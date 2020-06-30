Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля

Новое постановление, вводящее ограничения на территории региона с 00.00 среды, 1 июля, подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов. Как пояснили "НГ" в департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг, главный санврач региона Владимир Нечитайло находится в отпуске.

Фото Ксении РЕБИК

У нового постановления дата окончания открытая, и нет дополнительных ограничений на выходные дни.

По сравнению с прошедшей неделей изменения следующие:

- жителям региона теперь разрешено выходить из дома, в том числе в скверы и парки, но только группами не больше 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м;

- временные рамки накладывают на работу парикмахерских и салонов красоты (с 10.00 до 18.00 по предварительной записи), объектов, реализующих товары промышленной группы (до 20.00), продовольственных и непродовольственных рынков (с 10.00 до 17.00, ранее они работали до 16.00).

Перемещаться между населенными пунктами, в том числе на дачные участки, можно без ограничений.

Как и прежде, пункты общественного питания могут работать только "на вынос" и доставку, запрещена работа образовательных центров, кружков, спортивных секций (за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек). В детских садах будут работать только дежурные группы.

Подробнее читайте в полном тексте постановления.