«Сказать так, чтобы услышали» — в Костанае ищут новые формы борьбы с распространением ВИЧ/СПИД и наркомании!

Информация прозвучала на онлайн-конференции, организованной областным центром по профилактике и борьбе со СПИД. Тема — эпидситуация по этому заболеванию и поиск новых методов профилактики.

Иллюстративное фото gskpro.com



Организаторы пригласили на разговор специалистов центра проблем формирования здорового образа жизни и центра психического здоровья, департамента полиции и управления образования. Собрались в канун Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который в мире проводится 26 июня.

Участники конференции отмечали, что наркомания ведет к деградации личности, из-за нее не только растет преступность, но и распадаются семьи, распространяются заболевания, одним из которых является ВИЧ- инфекция.

На 31 мая 2020 года в Костанайской области было выявлено 2 653 случая ВИЧ-инфекции.

- Это данные с нарастающим итогом, то есть с 1993 года, когда в области был зафиксирован первый случай, - проинформировала эпидемиолог СПИД-центра Яна БУХМЕТОВА. С 1993 года 762 человека умерли от ВИЧ, лиц живущих с ВИЧ на сегодняшний день – 1890.

В области по итогам пяти месяцев нынешнего года случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека зарегистрировано больше, чем за аналогичный период 2019 года: 152 против 133-х. Заболеваемость увеличилась в Костанае, Рудном, Аркалыке, а также в Алтынсаринском, Карабалыкском районах, в районе Беимбета Майлина.

На конференции прозвучала статистика и по путям передачи заболевания. Кумулятивно (начиная с 1993 года) лидирует парентеральный путь при употреблении инъекционных наркотиков. Таким образом заразилось 49,2% от общего числа выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией, или 1305 человек.

За пять месяцев этого года таким же образом заразилось 62 человека, это вторая позиция в статистике по путям передачи инфекции.

Распространению ВИЧ противостоит работа по нескольким профилактическим программам с ключевыми группами населения. Их реализуют государственные ведомства при содействии общественных объединений. В результате во всех городах и в большинстве районов области появились стационарные пункты доверия, которые работают бесплатно, на принципах добровольности и анонимности. Там можно обменять шприцы, получить презервативы, пройти обследование на ВИЧ методом иммуноферментого анализа и экспресс-методом, получить услуги по диагностике и лечению инфекций, передающихся половым путем. А также там любого снабдят информацией о рисках инфицирования, наркозависимости. Сегодня, говорилось на конференции, некоторые методы работы, основанные на прямом контакте с населением из ключевых сообществ, из-за пандемии коронавируса ограничены. Поэтому следует усиливать методы информационного воздействия.

- Но говорить надо так, чтобы нас услышали, чтобы нас воспринимали, - отметила и.о. заведующей организационно-методическим отделом центра по профилактике и борьбе со СПИД Нагима ТАШЕТОВА.

С учетом того, что наркомания, ВИЧ — это проблемы не только медицинские, но всего общества, участники конференции обсудили формы межведомственного взаимодействия. Организаторы просили предлагать его новые современные варианты в дополнение к лекциям, распространению информационно-образовательной печатной продукции, материалам в СМИ. Говорили, например, о необходимости усилить визуальную социальную рекламу, активнее продвигать видеопродукцию в соцсетях. Еще одно предложение — привлекать для работы популярных блогеров.

Напоминаем, КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» с 01.06.2020 года находится по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134.

Берегите себя и своих близких!

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