Перевозка лежачих больных, доставка лекарств, продуктовые наборы - кому готово помочь ОО «Yмiт-Надежда»

Общественное объединение начало реализацию в Костанайской области проекта «Создание call-центра для поддержки социально-уязвимых групп населения в период пандемии COVID-19». На что потратят 6 млн тенге, полученных от Фонда Сорос-Казахстан, руководители ОО рассказали сегодня, 30 июня, на пресс-конференции.

- Второе название нашего проекта - «Штаб помощи «Асар», - сказала заместитель председателя ОО «Yмiт-Надежда» Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Наверно, оно больше отражает суть того, чем мы начали заниматься. С начала введения чрезвычайного положения к нам стали обращаться люди со множеством вопросов и проблем. Они привыкли у нас консультироваться - как правило, это люди с инвалидностью или те, в чьих семьях есть инвалиды. Оказалось, что многие из них не смогли получить социальную выплату 42 500 тенге, мимо них прошла помощь на коммунальные платежи в размере 15 000 тенге. Не все знали, что им положено и как надо сделать заявку.

По словам Жаксагуловой, у одних нет Интернета и гаджетов, другим не хватает навыков, они не могут получить ту же ЭЦП. Налицо, кроме того, дефицит информации.

- Люди из наших целевых групп порой не знают элементарных вещей, связанных с коронавирусом, нервничают, паникуют, - пояснила Аруна Жаксагулова. - Поэтому ОО «Yмiт-Надежда» открыло call-центр для экстренных консультаций по любым вопросам, в том числе правовым, так или иначе связанных с пандемией.

Телефоны 8-705-544-69-92 и 8-7775-890-76-42 действуют круглосуточно, 8-705-621-05-12 - в рабочее время. Созданы страницы ОО в соцсетях Instagram, Facebook и ВКонтакте, а также работает группа в мессенджере WhatsApp 8-705-621-05-12, в них загружаются вся актуальная информация, полезные телефоны и контакты.

- В период ЧП и карантинных ограничений остро встал вопрос транспортировки лежачих больных, колясочников, которым нужны были перевязки или, например, МРТ-обследование, - отметила Жаксагулова. - Поэтому мы организовали работу специализированного транспорта для доставки таких людей, особенно с учетом того, что часть их не имеет права пользоваться инватакси.

В перечне услуг также доставка медикаментов, продуктовых наборов для остро нуждающихся, средств гигиены, ходунков, колясок. Общественное объединение планирует охватить не только Костанай, но и районы области.

Корреспондент «НГ» попросил уточнить, какие именно социально-уязвимые группы могут получить поддержку проекта. Это люди с инвалидностью, семьи, в которых есть инвалиды - дети и взрослые, семьи оралманов, в которых есть инвалиды, одиноко проживающие престарелые, пациенты, получающие гемодиализ, ответила Жаксагулова.

Фото Ксении РЕБИК