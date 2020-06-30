"Вы сами отравляете свой организм". Крик души фармацевта из Нур-Султана

Фармацевт Диана Бобессо из Нур-Султана наблюдает очередной карантинный ажиотаж - люди без разбора скупают лекарства. Особенно ее беспокоит то, что некоторые граждане просят продать им антибиотики без назначения врача. Каждый день она объясняет посетителям, что просто так пить эти препараты опасно для жизни. Одни прислушиваются, другие идут в следующую аптеку.

Монолог врача опубликовал Тengrinews.kz.

Фото с сайта Тengrinews.kz

"Все, что сейчас происходит, напоминает массовый психоз. Люди боятся, в их глазах я вижу страх, они приходят в аптеку в надежде хоть как-то себя защитить. Конечно, всех их можно понять, но я считаю, что настало время всем нам трезво взглянуть на ситуацию.

Пришел мужчина, говорит, дайте мне такой-то препарат. Я спрашиваю: зачем вам это? Он говорит, не знаю, жена отправила, сказала надо обязательно найти. И вот они бегают по всем аптекам, и тем самым подвергают себя и других большему риску.

Я всем задаю один и тот же вопрос: зачем вам нужен препарат, который вы ищете? Если вы не болеете, может быть, вам это и не надо. Ведь может так случиться, что люди, которые реально болеют, не смогут найти необходимые им лекарства. В то время как здоровые скупают эти препараты и складируют это все у себя дома, чтобы было, чтобы лежало, на всякий пожарный.

Ладно, вы в свое время скупали гречку и туалетную бумагу - рано или поздно гречку вы эту съедите, а бумагу используете. Но ведь у медицинских препаратов есть срок годности, вы их потом просто выбросите.

Да, лекарства от коронавируса нет. Но существует не только COVID-19. Сейчас очень много случаев обыкновенной простуды, потому что всю весну люди просидели дома и у нас не было обычной сезонной эпидемии гриппа, ОРВИ, прошло все спокойно. А сейчас все вышли и друг друга заражают привычной нам ОРВИ. И ведь этим людям тоже же нужно какое-то лечение, а из-за того, что некоторые скупили все на свете, люди с простудой не могут себе найти то, что им нужно.

То, что из аптек исчез парацетамол, это ведь не такая великая проблема. Его можно заменить многими препаратами, которые также вам собьют температуру. Ну а если не собьют, то значит, вам уже нужно подключать дополнительные препараты, но это должен решать врач.

Гораздо серьезней проблема обстоит с антибиотиками. Их можно приобрести только по назначению врача. Но у нас люди бегают с протоколом лечения, допустим, коронавируса и хотят купить все, что там написано. Если внимательно читать этот протокол, то там все зависит от состояния человека, и протокол этот не для пациента, а для врача. Если человеку не становится легче, врач смотрит и подключает препарат согласно протоколу. А у нас люди не понимают и думают, что надо все это немедленно купить, бегают, ищут по аптекам, из-за этого создается ажиотаж.

Если вы с первых дней заболевания, например ОРВИ, начинаете сразу пить антибиотики, то вы себе серьезно вредите. Потому что в большинстве случаев в самом начале болезни у вас в организме еще действует вирусная инфекция, а антибиотик на вирусы не влияет, поэтому вы просто убиваете свои полезные бактерии, например кишечные, то есть вы сами отравляете свой организм, вы его ослабляете вдобавок к тому, что он уже ослаблен вирусом. Вот и получается, что спустя какое-то время у вас иммунитет оказывается на нуле и у вас по-любому начнется осложнение, вы можете подхватить бактериальную инфекцию, и тогда вам нужен будет еще более сильный антибиотик, а в это время вам становится еще хуже и хуже… и вот это очень опасно.

Самое главное, что нужно помнить: антибиотики не применяют для профилактики. Каждый день я слышу от посетителей, что кто-то из них хочет взять антибиотик "на всякий случай". И нам приходится целыми днями объяснять людям, что антибиотик - это очень серьезно. Некоторые с пониманием реагируют, но бывает, что относятся агрессивно.

Недавно один дедушка пришел, показывает рецепт на препарат. Я спрашиваю: это что, вам врач дал? Он говорит: конечно. Но видно, что он просто сам взял на бумажке и написал.

Конечно, сейчас чувствуется паника. У людей появляются симптомы простуды, и они начинают сильно переживать. Я говорю, не нервничайте, попытайтесь успокоиться, это самое главное. Ведь сколько я слышу историй, что вот человек простыл, испугался, что это коронавирус, не стал обращаться к врачам, потихонечку где-то взял антибиотики, начал самостоятельно их принимать и ему стало хуже.

Я понимаю, что сейчас больницы всех подряд не принимают, но если у вас легкая простуда, только начальные симптомы, то вы можете прийти в аптеку, мы вам подскажем, что делать, это же не что-то новое и сверхъестественное, симптомы же обычные. Болит горло - полощем горло, промываем нос обязательно, пьем больше жидкости - чем чаще будете это делать, тем легче это все пройдет, какой бы вирус у вас ни был. Все эти рекомендации, которые мы даем, обычно действуют.

У нас же некоторые считают как: если в первый день начало слегка першить горло или появился небольшой насморк, то болезнь еще не началась. Но вы уже начали болеть, поэтому нужно сразу принимать меры, причем не нужно никуда ходить, можно дома элементарными средствами просто прополоскать горло, промыть нос, и уже будет легче. Но люди дожидаются, пока болезнь уже разовьется и ничего не помогает.

Что касается меня, то я не закупала себе домой запас лекарств, я вообще не сторонник хранить препараты. Заболею - возьму, что надо. Наоборот, у нашей семьи настрой такой: мы все здоровы, поэтому у нас лишних лекарств, кроме обычного жаропонижающего, дома быть не должно.

И вы знаете, можно сколько угодно запасаться лекарствами, но в конечном счете все решает наш иммунитет. Если иммунитета нет, то никакие антибиотики не помогут. Когда мы нервничаем, паникуем, боимся, наш иммунитет понижается. Поэтому самое главное сейчас - соблюдать спокойствие и трезво все оценивать, другими словами, надо жить как жили: заболели - будем лечиться, не заболели - отлично. Надо себя настраивать, это самое главное".