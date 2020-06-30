Существующий уровень предельных тарифов не покрывает затраты станций, отметили в Минэнерго, передает Informburo.kz

Энергопроизводящие организации Казахстана подали заявку на корректировку предельного тарифа, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Чем вызвана необходимость изменения тарифа. Уровень износа станций из года в год увеличивается, что ставит под угрозу качество электроснабжения.

"Существующий уровень предельных тарифов энергопроизводящих организаций не в полной мере покрывает затраты ЭПО, и станции вынуждены часть доходов с рынка электрической мощности направлять на покрытие текущих затрат", – отметили в Минэнерго.

Изношенность оборудования составляет около 60%. С этим связаны участившиеся случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижение качества электроснабжения потребителей и увеличение рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран.

"В 2019 году из-за износа мощностей, недостаточной маневренности и многочисленных аварийных ситуаций Казахстан вынужденно закупал услуги по регулировке электрических мощностей у соседних стран на сумму более 8 млрд тенге, что в конечном счёте оказывает отрицательное влияние на тариф казахстанцев. В случае сохранения ситуации денежные средства, которые могут быть использованы в энергетике Казахстана для реконструкции, модернизации и обновления станций, также будут уходить в соседние страны", – объяснили в министерстве.

Как и когда изменится тариф для потребителей. При изменении предельных тарифов ЭПО, средний чек на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистическим средним квартирам (двух- трёхкомнатным, объём потребления которых в среднем составляет 170-220 кВтч в месяц, без учета квартир с электроплитами) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более чем 200 тенге в месяц к текущем счетам.

При этом сохранена возможность в полной мере использовать величину инвестиций на модернизацию электрических станций, которая на текущий год должна составить более 70 млрд тенге, считают в Минэнерго.

Цена электрической энергии энергопроизводящих организаций устанавливается договором между поставщиком и потребителем, в том числе и с энергоснабжающими организациями, но не выше предельного тарифа, установленного госорганом.

Тарифы на электрическую энергию в соответствии с Законом устанавливаются на семь лет, при этом ежегодно у электростанций наблюдается рост затрат на производство электрической энергии.

С начала 2020 года увеличились независящие от ЭПО затраты на:

приобретение топлива (рост на 9,9%);

приобретение электрической энергии от возобновляемых источников энергии (увеличение тарифа ВИЭ на 9,3%, объёмы обязательной покупки электроэнергии ВИЭ увеличились в два раза);

обязательные платежи в бюджет (увеличение зависит от роста МРП);

регулируемые услуги системного оператора (увеличение на 12%).