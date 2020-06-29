Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае

В Казахстане могут вернуть жесткий карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте - мае текущего года", - заявил Глава государства в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также Президент заявил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.

"Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов", - сказал Токаев.

Токаев заявил, что его поручения не выполнены.

"Задачи, поставленные мной, не выполнены, или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления. По-настоящему антикризисный", - заявил Президент.

Республиканский центр информации по коронавирусу, созданный три месяца назад, в настоящее время практически не существует, заявил Токаев.

"Многое зависит от своевременной отчетности и принятия соответствующих мер. Первоначально эта работа была хорошо организована. Но государственные органы в последнее время ослабили этот процесс. Республиканский коммуникационный центр по коронавирусу, созданный три месяца назад, в настоящее время практически не работает. Поэтому сегодня нет точного, единого источника информации. Ответственные за борьбу с эпидемией чиновники продолжают вводить общественность в заблуждение. Это самое худшее", - привел пресс-секретарь слова Президента (перевод Tengrinews.kz с казахского языка).

По словам Токаева, акимы и министры перестали общаться с простыми людьми. Они не отвечают своевременно на жалобы, поэтому большинство людей не знают, куда идти.

Токаев попросил чиновников не оправдывать нарушение санитарных норм и карантинных мер менталитетом казахстанцев.

"Очевидно, причиной роста заболеваемости коронавирусом стало также беззаботное поведение наших граждан. Многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности. Причем это происходит при попустительстве государственных органов, которые оправдываются тем, что таков менталитет наших граждан, более склонных к праздному времяпрепровождению, нежели к тому, чтобы выполнять предписания. Но это лишь отговорки", - заявил Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусу. "Ситуация была предсказуемой. Люди есть люди - каждый из них стремился попасть на работу, пытался восстановить экономическое благополучие через предпринимательство, спешил навестить родных и близких. Результат налицо. Страну захлестнула новая волна эпидемии. Для предотвращения потери контроля над ситуацией требуется принятие незамедлительных мер", - сказал Президент.

Токаев указал на некачественные тест-системы и некачественное проведение ПЦР-исследований в Казахстане.

"В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки. Казахстан занимает 4-ю позицию по количеству тестирований на 100 тысяч населения. То есть мы ничего не скрываем перед мировым сообществом, показываем всю реальную ситуацию. С другой стороны, показатель выявляемости на 1 случай почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза - чем в Италии и России, в 3 раза - чем в Канаде", - сказал Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусу. Он указал, что для выявления одного зараженного COVID-19 проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге. "Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов: отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР;

некачественные тест-системы;

некачественное проведение ПЦР-исследования. Имеет место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий", - заявил Глава государства. Он поручил: конкретизировать критерии тестирования по эпидемиологическим показаниям – по возрасту, состоянию здоровья и других критериям в зависимости от риска; пересмотреть и сократить избыточные требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с целью эпидемиологического надзора. "Граждане обоснованно жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через сall-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб", - сказал Токаев. Он поручил Госкомиссии упростить процедуру выдачи разрешений для проведения лабораторных исследований и создать стимулы для увеличения количества и мощности ПЦР-лабораторий частными субъектами. "Бесперебойное обеспечение расходными материалами должно быть поставлено на особый контроль. Все оборудование и материалы, импортируемые для этих целей, должно проходить по "зеленому коридору". В целом стратегия борьбы с коронавирусом должна быть выверенной и понятной для всех, основываться на приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении конкретных групп в зависимости от потенциальных рисков", - обратил внимание Президент. Особое внимание, по его словам, надо уделить группе риска, имеющей возрастные ограничения и медицинские проблемы: сахарный диабет, астма, туберкулез и другие. Таких граждан следует обезопасить в первоочередном порядке.

Всего в стране, по официальным данным, 21 327 случаев заражения, из которых 12 933 выздоровели после лечения, 183 погибли. Активно болеющих 8,2 тысячи человек. Число зараженных коронавирусом без клинических симптомов - 16 639 человек.

Количество бессимптомных за неделю выросло почти в два раза - с 9809 до 15 573 человек.

Однако в нескольких городах есть проблемы с тестированием (несколько лабораторий закрылись), поэтому статистика может быть неполной. Кроме того, бессимптомные выявляются лишь среди контактных с ранее заболевшими, так как платное обследование на COVID-19 без наличия симптомов в Казахстане не работает.