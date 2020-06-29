Месяц меняется, а дожди остаются - прогноз погоды в Костанае и по области

Во вторник, 30 июня, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют дождь, грозу, шквал, возможен град. Ветер восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25...+30 градусов.

В среду, 1 июля, по области возможен дождь, местами сильный, а также гроза и шквал, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +7...+12, на юге +17 градусов, днём +17...+22, на юге +25...+30 градусов.

- В Костанае во вторник утром и днём дождь и гроза. Ветер восточный 9-14, днём порывы до 20 м/с. Ночью +7...+9, днём +18...+20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В среду в областном центре дождь и гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днём +19...+21 градус.