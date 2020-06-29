«Локомотив» — «Крылья Советов»: возьмет ли свое фаворит?

«Локомотив» не терял очки в четырех матчах кряду, но станут ли 30 июня «Крылья Советов» очередной жертвой «железнодорожников» - ответ найдете в нашем прогнозе. Как закончится поединок?

«Локомотив» очень солидно проводит сезон – претендентом на чемпионство команда Марко Николича не является, но при этом ей удается удерживать вторую строчку в таблице. В активе «железнодорожников» есть 47 очков и от ближайшего конкурента в лице «Ростова» они отрываются на шесть баллов, но при этом у четвертого «Краснодара», также имеющего 41 балл, есть еще два матча в запасе.

Перед карантином команда, руководимая тогда еще Юрием Семиным, набрала отличную форму и в итоге продолжила победный путь и после паузы. После возобновления чемпионата «Локо» сыграл уже два матча, в которых одержал две уверенные победы – сначала 1:0 был обыгран дома «Оренбург», а в прошлом туре со счетом 2:0 в Казани был обыгран «Рубин».

«Крылья Советов» проваливают сезон – к старту 25-го тура команда Миодрага Божовича подходит в качестве главного аутсайдера чемпионата. Тем не менее, ситуация для самарского клуба вполне решаемая – 15-й «Оренбург» находится на расстоянии одного очка, а 14-й «Ахмат» имеет всего на два балла больше.

«В последнем туре «Крылья Советов» едва не сотворили сенсацию в Санкт-Петербурге, выиграв у «Зенита» первый тайм, но все в итоге закончилось победой чемпиона со счетом 2:1 – поражение стало для гостей третьим кряду» – сообщил источник.

«Локомотив» набрал потрясающую форму и безошибочно провел два последних матча, набрав шесть очков. Сегодня «железнодорожники» вряд ли будут сбрасывать обороты – вторую строчку они себе еще не гарантировали, да и соперник является для них очень удобным. Нельзя сказать, что «Крылья Советов» являются проходной командой и безнадежным аутсайдером, но с набравшим ход «Локо» рассчитывать им вряд ли на очки стоит.

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