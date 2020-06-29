12 случаев COVID-19 с симптомами выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Пять случаев из них в областном центре, пять в Аулиекольском районе и два в Аркалыке. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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- В Костанаес симптомами ОРВИ обследованы мужчины 1961-го, 1993 годов рождения и трое женщин - 1959-го, 1961-го и 1925 годов рождения. В Аулиекольском районе COVID-19 подтвержден у мужчин 1965-го, 1995-го, 1958 годов рождения и женщин 1989-го и 1969 годов рождения. Пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, - сообщили в штабе.

В Аркалыке за медицинской помощью обратились двое мужчин 1959-го и 1952 года рождения. Лабораторные анализы, проведенные методом ПЦР, подтвердили наличие COVID-19 у заболевших.

Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 28 июня в области выявлен 471 человек с инфекцией COVID-19, из них 232 пациента выздоровели, 3 скончались.