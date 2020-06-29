Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 389 (+7)
Первый в регионе чемпионат по решению бизнес-кейсов «KInEUthon» прошел в КИнЭУ
В Чемпионате приняли участие порядка 100 студентов и учащиейся нашей области. Он представлял собой серию задач от партнеров ТОО "Казтехносвязь" , компании "Abitech", языковой школы "Step to English", в ходе которых участники предлагали возможные способы решения бизнес-кейса. Кейсы – это инновационный инструмент обучения, который предполагает подробное описание ситуации, которую участнику предлагается проанализировать и предложить свои решения.
Участники получили возможность применить свои теоретические знания, примерить профессиональные роли, а также усовершенствовать аналитические и оценочные навыки и находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В ходе конкурса организаторы KInEUTHON провели онлайн заседание с партнерами, на котором руководитель Start Up Academy Мнайдаров Дамир провёл обучение на тему «Критерии оценки решений бизнес кейсов» наших участников. Также от партнеров были обучающие вебинары, где участникам детально объясняли задачи и правила.
Победителями Регионального кейс-чемпионата KINEUTHON стали следующие участники:
Победителями решения кейса от КИнЭУ стали:
Саркеев Аманжол получает 100% грант на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова
Шкода Анастасия получает 100% грант на обучение в Колледже предпринимательства КИнЭУ
Оспанова Амина получает грант с 75% скидкой на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова
Исупов Михаил получает грант с 50% скидкой на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова
Победителями решения кейса от ТОО «Казтехносвязь» стал участник Токушев Диас. Он получает денежный приз в размере 50 000 тенге и трудоустройство.
Награду от Языковой школы «Step to English» разделили два участника Вячеслав Чешский и Васянина Алина. Ребята выиграли денежный сертификат в размере 10 тысяч тенге.
12020748 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 05.11.2012
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 60
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020