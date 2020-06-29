Первый в регионе чемпионат по решению бизнес-кейсов «KInEUthon» прошел в КИнЭУ

В Чемпионате приняли участие порядка 100 студентов и учащиейся нашей области. Он представлял собой серию задач от партнеров ТОО "Казтехносвязь" , компании "Abitech", языковой школы "Step to English", в ходе которых участники предлагали возможные способы решения бизнес-кейса. Кейсы – это инновационный инструмент обучения, который предполагает подробное описание ситуации, которую участнику предлагается проанализировать и предложить свои решения.

Участники получили возможность применить свои теоретические знания, примерить профессиональные роли, а также усовершенствовать аналитические и оценочные навыки и находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

В ходе конкурса организаторы KInEUTHON провели онлайн заседание с партнерами, на котором руководитель Start Up Academy Мнайдаров Дамир провёл обучение на тему «Критерии оценки решений бизнес кейсов» наших участников. Также от партнеров были обучающие вебинары, где участникам детально объясняли задачи и правила.

Победителями Регионального кейс-чемпионата KINEUTHON стали следующие участники:

Победителями решения кейса от КИнЭУ стали:

Саркеев Аманжол получает 100% грант на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова

Шкода Анастасия получает 100% грант на обучение в Колледже предпринимательства КИнЭУ

Оспанова Амина получает грант с 75% скидкой на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова

Исупов Михаил получает грант с 50% скидкой на обучение в Костанайском инженерно-экономическом университете им.М.Дулатова

Победителями решения кейса от ТОО «Казтехносвязь» стал участник Токушев Диас. Он получает денежный приз в размере 50 000 тенге и трудоустройство.

Награду от Языковой школы «Step to English» разделили два участника Вячеслав Чешский и Васянина Алина. Ребята выиграли денежный сертификат в размере 10 тысяч тенге.

12020748 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 05.11.2012

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