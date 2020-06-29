Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

В этом году на июль приходится 21 рабочий день и целых 10 выходных. Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает, как казахстанцы отдохнут в этом месяце.

Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать 6 июля: в этот день отмечается День столицы. В этом году праздник приходятся на первый понедельник месяца, поэтому ожидаются сразу три выходных дня подряд.

Также дополнительный отдых ждет казахстанцев в конце июля. Последний день месяца объявлен праздничным в честь мусульманского Курбан-айта. Так как 31 июля приходится на пятницу, казахстанцы вновь отдохнут три дня подряд.