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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
29 июня 2020, 09:03 | Государство
В этом году на июль приходится 21 рабочий день и целых 10 выходных. Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает, как казахстанцы отдохнут в этом месяце.
Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать 6 июля: в этот день отмечается День столицы. В этом году праздник приходятся на первый понедельник месяца, поэтому ожидаются сразу три выходных дня подряд.
Также дополнительный отдых ждет казахстанцев в конце июля. Последний день месяца объявлен праздничным в честь мусульманского Курбан-айта. Так как 31 июля приходится на пятницу, казахстанцы вновь отдохнут три дня подряд.
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