8 случаев заражения КВИ выявлено в Костанайской области за прошедшие сутки

В Костанайской области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 27 июня 2020 года). Об этом сообщили сегодня в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото i.iheart.com

В областном центре выявлено 3 случая - здесь заболели мужчина 1947 года рождения, женщина 1962 года рождения и 14-летняя девочка. Обследованы с целью эпиднадзора как близкие по контакту с ранее зараженным КВИ, а также при самообращении с признаками ОРВИ.

В Тобыле госпитализированы 2 человека, в Житикаре и Рудном по 1 пациенту, в Карабалыкском районе -1.

"Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области выявлено 459 фактов заражения COVID-19.