«Нас хотят выселить!» - ремонт социального общежития в Костанае вызвал протест его жителей

Около 60-ти семей, проживающих в общежитии по пр. Кобыланды батыра, 37, считают, что власти хотят их выселить, прикрываясь грядущим капитальным ремонтом здания.

Здесь живут в основном семьи, у которых нет другого жилья. У большинства есть дети. Отдел жилищных отношений предложил им до 1 июля покинуть выделенные в аренду акиматом Костаная комнатки.

Асель ТУЯКБАЕВА и ее дочь живут в социальном общежитии с 2017 года. С марта 2012 года стоит в очереди на жильё.

- В отделе жилищных отношений в мае нам устно сообщили, что в нашем общежитие будет ремонт: поменяют кровлю, санузлы, облицовку, - рассказывает Туякбаева. – Гарантий того, что мы вернёмся в это общежитие после ремонта, у нас нет. Информация разная, живём на сарафанном радио. Никаких собраний не проводили, узнаём обо всём по слухам. Вроде как выделили аж 339 млн тенге. Устно вроде предлагают заселиться в другое общежитие. Но никаких бумаг не предоставляют.

Дом № 37 похож на слоёный пирог. На первом этаже частные квартиры, второй и третий занимает Центр адаптации для женщин и детей, на четвертом и пятом - комнаты для социально уязвимых категорий населения.

Четвёртый этаж сейчас превратили в место выражения несогласия с решением властей.

Повсюду развешаны нарисованные акварелью плакаты с лозунгами: «Перестаньте нас дурачить!», «Мы требуем своё жильё!», «Устали так жить!», «Где слышащие государство?».

26-летняя Алла ДУБРОВСКАЯ - сирота, но положенное государством жильё пока не получила. Год назад ей помогли заселиться в общежитие, где она ютится вместе с двумя сыновьями. С тем, что ремонт нужен, женщина не спорит, но очень боится оказаться на улице без всякой помощи.

- Здесь постоянно соседствуешь с тараканами и клопами, дети вечно ходят покусанные, - жалуется Дубровская. – Они (отдел жилищных отношений – «НГ») всё время меняют свои решения – то будет ремонт, то нет. Как за 2 дня они планируют всех отсюда переселить? На 4-м и 5-м этажах 60 семей. Как инвалиды и пенсионеры оперативно соберут вещи и съедут? Куда нас переселят? Здесь почти все живут на пособия, семейных с мужиками почти нет. Я считаю, что нас просто хотят выселить! Мы никому не нужны!

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ вечером 26 июня заявил корреспонденту «НГ» по телефону, что опасения жильцов напрасны. И подтвердил, что с 1 июля должен начаться капитальный ремонт здания.

- Мы действительно в этом году будем проводить капитальный ремонт этого общежития, уже заключён договор, и в июле подрядчик приступит к работе, - добавил Колчанов. – Мы уже нашли новые комнаты для всех жильцов этого общежития. Большую часть переселим в общежитие КГУ по ул. Пушкина. Если там вдруг мест не хватит, то есть комнаты в общежитии кооперативного колледжа. Я сам приболел, но мои сотрудники должны приехать и ответить на все вопросы.

Сотрудники отдела примерно через 10 минут после этого разговора прибыли на место и начали покомнатный обход. Но в какой-то момент в коридоре собрались недовольные жильцы общежития и на вопросы пришлось отвечать всем и сразу.

Собравшиеся требовали от чиновников предъявить документы, спрашивали, когда очередникам выдадут собственные квартиры, и обсуждали детали переезда.

- С 30 июня по 30 ноября состоится капитальный ремонт общежития для улучшения бытовых условий, - сообщил специалист отдела жилищных отношений Олжас ДОСОВ. – Кто готов, может переселиться уже на выходных. Остальных переселим в будние дни. Мы организуем автобус, соберите личные вещи, посуду, документы, бытовую технику. Мебель останется здесь, её нужно подписать, мы её отправим на склад, а после ремонта вернём обратно. В новом общежитии вся мебель есть. В перевозке личных вещей тоже поможем. Буквально каждого доведём до персональной комнаты. Сейчас мы ведём переговоры, чтобы покрыть и все расходы по коммунальным платежам. Мы хотим минимизировать ваши расходы. Комнаты - так же на 4-м и 5-м этажах. Для многодетных семей постараемся найти комнаты большей квадратуры.

По данным сайта государственных закупок, в конкурсе на ремонте общежития по пр. Кобыланды батыра уучаствовали 6 фирм. Заказчик предлагал провести ремонт за 282 544 350 тенге, но абсолютно все поставщики предложили конкурсной комиссии выполнить работы за 254 289 915 тенге. Победителем признали кызылординское ТОО «Самат-Мунай», у которого на момент розыгрыша лота был выше показатель уплаченных налогов. Второе место заняла костанайская фирма ПКФ «Гренада».

В конкурсной документации указано, что в целом состояние здания удовлетворительное. Однако при осмотре внутренних стен общежития специалисты обнаружили наклонную сквозную трещину на 4-м и 5-м этажах.

Подрядчик до декабря 2020 года должен утеплить и поменять облицовку наружных стен, усилить их с помощью металлических тяжей под потолком третьего и четвёртого этажей.

Также в капитальный ремонт входит замена совмещённой крыши на шатровую конструкцию, замена дверей, пола, системы отопления, канализации, электроснабжения и ремонт отмостков.

Так что есть надежда, что плесени на стенах, трещин и осыпающейся штукатурки уже зимой мы в социальном общежитии не увидим.

Фото Георгия ГОВОРОВА