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Минздрав опубликовал номера call-центров служб скорой медпомощи всех областей
informburo.kz
28 июня 2020, 14:05 | Государство
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало номера телефонов call-центров служб скорой медицинской помощи всех регионов страны, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Во время пандемии коронавируса увеличилось число вызовов скорой помощи. Казахстанцы жалуются, что не могут дозвониться до "скорой". В частности в столице количество вызовов выросло до 4000 в сутки.
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