Токаев подписал закон о декриминализации клеветы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий перенос статьи «Клевета» из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Радио "Азаттык" со ссылкой на официальный сайт президента.

Фото с сайта ktk.kz

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», который предусматривает пункт о переносе «клеветы» из одного кодекса в другой, прошел через парламент 11 июня. Власти при обсуждении этого проекта заявляли, что поправка приблизит уголовное и административное законодательство к нормам международного права. Но изучившие документ правозащитники подвергли его критике.

Прессозащитная организация «Адил соз» в марте опубликовала открытое письмо Токаеву, в котором отметила, что предложенные изменения содержат еще «более суровые меры, реально ущемляющие конституционные гарантии свободы слова», в частности, предусматривают крупные штрафы по обвинению в клевете и возможность заключения под стражу (административный арест). Медиаюристы говорили о множестве «подводных камней» при переносе статьи «Клевета» в кодекс об административных правонарушениях и выражали опасения по поводу возможного «большого вала» судебных дел, в рамках которых граждане и редакции СМИ будут облагаться значительными штрафами.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир во время обсуждения законопроекта в парламенте приветствовал перенос статьи «Клевета» в административный кодекс и назвал это решение «важным шагом вперед». Вместе с тем, Дезир призвал власти Казахстана «пойти дальше» и отказаться от других статей уголовного кодекса, которые «всё еще могут сдавливать свободу выражения». Он выделил статьи «Оскорбление» и «Распространение заведомо ложной информации», а также «ряд статей, защищающих честь и достоинство первого президента, президента, депутатов и представителей власти». Эти статьи всё еще остаются в уголовном кодексе.

Казахстан находится на 157-м месте из 180 стран во «Всемирном индексе свободы прессы — 2020».

Идею декриминализовать клевету Токаев высказал в конце декабря 2019 года на заседании «совета общественного доверия» — консультативно-совещательного органа при президенте, созданного после сопровождавшихся массовыми протестными акциями досрочных выборов (победителем которых объявили Токаева, ставленника экс-президента Нурсултана Назарбаева). Токаев тогда озвучил ряд предложений, которые он и его соратники называют пакетом демократических реформ, а критики — косметическими изменениями.