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Новый праздник хотят учредить в Казахстане
Tengrinews.kz
В Казахстане может появиться новый праздник. Министерство культуры и спорта опубликовало проект постановления, где дополнило перечень праздничных дат Днем Абая, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Авторы постановления предлагают отмечать в Казахстане День Абая 10 августа. Проект находится на стадии публичного обсуждения до 13 июля 2020 года.
Обсудить проект можно здесь.
Напомним, в 2020 году Казахстан отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта.
Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.
Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю - 23 августа 1845 года.
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