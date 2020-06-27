По 12 лет колонии получили двое казахстанцев в России за попытку провезти наркотики в поезде Челябинск - Костанай

По 12 лет колонии получили двое казахстанцев в России за попытку сбыта наркотиков, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

«Челябинский областной суд огласил приговор Алишеру Мусаеву 1994 года рождения и Диясу Сембаеву 1991 года рождения. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ) и их контрабанду через государственную границу РФ (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ). (…) Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 12 лет каждому», - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 2019 года молодые люди по указанию неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыли из Казахстана на территорию России.

«В городе Благовещенске Республики Башкортостан они извлекли из тайника а-PVP массой около 3 кг и мефедрон массой около 1 кг. 29 июня, прибыв на автомобиле «Яндекс Такси» в город Челябинск, они приобрели билеты на поезд до Костаная. В вагоне подсудимые разделили товар на две части: одну спрятали в радиаторном отсеке системы отопления купе, вторую оставили в рюкзаке Мусаева. На железнодорожной станции «Троицк» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области при осмотре вещей обнаружили наркотическое средство – а-PVP. О спрятанном в вагоне поезда мефедроне подсудимые умолчали, сообщили об этом позже при допросе. Наркотики были обнаружены пограничной службой в указанном ими месте в купе поезда, следующего обратно в Челябинск», - следует из сообщения.

Мусаев имеет высшее образование, Сембаев – среднее, оба состоят в браке, официально не трудоустроены, ранее не судимы.

«В судебном заседании подсудимые вину признали полностью, пояснив, что на совершение преступлений их побудили пойти финансовые трудности. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел обоим явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию второго апелляционного суда общей юрисдикции», - резюмируется в сообщении.

Источник фото: пресс-служба Челябинского областного суда