Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в Костанае

Прошел он более чем необычно - с усилением как санитарных мер, так и способов борьбы с попытками выпускников обмануть систему. В Костанае ЕНТ сдают на базе второго корпуса КГУ им. Байтурсынова. Корреспондент "НГ" побывал там 26 июня.

На территорию, которую охраняют полицейские и военнослужащие, пускают только школьников. В отличие от прошлых лет родители, учителя и директора школ не смогли поддержать детей.

Внутрь здания из-за санитарных мер не пустили и журналистов. Судя по рассказам ответственных лиц, первый тест школьники должны были пройти ещё до того, как сели за парты.

- Мы нанесли на подходе к вузу разметку для соблюдения социальной дистанции, также подготовили 5 этапов санитарной обработки, которые пройдёт каждый абитуриент прежде чем попасть в аудиторию, - рассказал "НГ" заведующий пресс-службой КГУ Абылай-хан КАКЕНОВ. – Это, прежде всего, дезинфицирующий тоннель, затем - обработка ног специальным дезинфицирующим ковриком, после - замер температуры, обработка рук санитайзером и осмотр медиками.

Университет выделил для проведения ЕНТ 9 аудиторий. Их обещают заполнять только на 30%, чтобы соблюсти дистанцию между учениками в 2 метра. Для этого тестирование разбили на 7 потоков, которые пройдут с 26 июня по 2 июля.

Телефоны ищут с помощью металлоискателя.

Внутри аудитории традиционные меры против списывания – машина, которая глушит телефонную связь, наблюдатели из Министерства образования и камеры видеонаблюдения. В этом году к ним добавили компьютерную систему отслеживания лиц "Прокторинг". Её уже использовали в костанайских вузах при сдаче онлайн-экзаменов студентами. Тогда возникали вопросы к сбоям этой самой системы. По словам Какенова, во время сдачи ЕНТ система не принимает решение об аннулирование результатов абитуриента, а лишь сигнализирует членам комиссии о возможном нарушении. Последнее слово будет за проверяющим в аудитории.

Экзамен длится 4 часа. В этом году родители не толпились всё это время у забора вуза, а в основном наблюдали за своими детьми через онлайн-трансляцию. Но ближе к концу экзамену всё же приехали встретить своих детей.

- С трансляцией были проблемы - я хотела её посмотреть, но до 12 часов связь была очень плохая, - отмечает «НГ» мама Ботагоз КАСЫМЖАНОВА.

Её сын, выпускник лицея-интерната «Билим-иновация»Нурали КАСЫМЖАН добавляет, что вопросы были средней сложности, но так сформулированы, чтобы запутать школьников.

Школьники после экзамена старались отвечать на вопросы журналистов односложно. Мнения разделились: кто-то признавался, что легко списывал, кто-то говорил, что такой возможности не было совсем.

В какой-то момент выпускников и их родителей стало слишком много возле ворот вуза.

Сторожившие вход полицейские предприняли попытку уговорить собравшихся соблюдать дистанцию и разойтись на расстояние друг от друга. Но особого эффекта эти призывы не дали.

- Сегодня планировалось охватить 309 выпускников, - сообщил журналистам 26 июня Какенов. – Но по разным причинам 30 человек на экзамен не пришли. Уже в ходе тестирования удалили ещё 3 человека за использование гаджетов. Одну девушку удалили до начала теста, других засекли по камерам видеонаблюдения. Они смогут пересдать ЕНТ только в следующем году. Замечаний со стороны проверяющей комиссии к самой процедуре проведения экзамена пока нет.

Всего для участия в ЕНТ в Костанайской области зарегистрировались 1 867 выпускников. Результаты тестов опубликуют онлайн.

Фото пресс-службы КГУ и Георгия ГОВОРОВА