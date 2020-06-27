31 случай КВИ выявили в Костанайской области, в том числе 18 - в областном центре

В Костанайской области зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 26 июня 2020 года), сообщил областной информационный штаб.

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COVID-19 выявлен у жителей областного центра - 18 случаев, Рудного – 8, Тобыла - 3, в Камыстинском районе – 4, в Аулиекольском и Мендыкаринском по одному. Среди них 17 женщин и 14 мужчин.

"У пациентов наблюдается повышение температуры до 39°С, головная боль, боль в горле, сухой кашель. Обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, а также по контактам с ранее заболевшими КВИ. ПЦР-исследование показало положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются контактные лица, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

По состоянию на 26.06.2020 года в регионе выявлен 451 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших 215.