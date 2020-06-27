Какие дома останутся без питьевой воды из-за работ ГКП "Костанай-Су"

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Съянова, в границах от ул. Тауелсиздик до ул. Лермонтова, будет прекращена подача питьевой воды с 00.00 вторника, 30 июня, до 22.00 среды, 1 июля.

Иллюстративное фото nastol.com.ua

Об этом сообщило ГКП "Костанай-Су" в своем аккаунте в Инстаграм.

Воды не будет по следующим адресам:

Жилые дома:

ул.Съянова 71;

ул.Каирбекова 53;86;92;96;107;

ул.Пушкина 33;35;39;

ул.Победы 32а;34;

ул.Амангельды 37;45;47;

ул.Абая 162;164;173;

ул.Толстого 30;33;49;

ул.Гоголя 60;62;

ул.5 Апреля 42;44;

ул.Аль-Фараби 1а;43;43а;45;

ул.Касымханова 78;99;

ул.Тауелсіздік 2а;

Социальные объекты:

ул.Каирбекова 238 "Пивзавод"; 229А "Oil центр";

ул.Съянова 71/1 " infinity"; 48 "Алпамыс";

ул.Амангельды 50 "Ясли-Сад N 15";

ул.Победы 32 "Школа N14";

ул.Абая 176 "Ковровый дом";

ул.Пушкина 35 поликлиника ДВД;

ул.Пушкина 54 "Стомед";

ул.Пушкина 64 "Музыкальная школа";

ул.Касымханова 114;

ул.Победы 52 "Детская больница N1";

ул.Тауелсіздік 1 " West";

ул.5 Апреля 64 "Тобол";

ул.Аль-Фараби 3;5;7 "ЖК Парк Резиденс";

ул.Гоголя 11 "Дружба"; "Норма".

А также частный сектор в границах от ул.Тауелсіздік до ул.Лермонтова; от ул.Каирбекова до ул.Набережная .

ГКП "Костанай-Су" приносит извинения за причинённые неудобства.