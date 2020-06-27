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Какие дома останутся без питьевой воды из-за работ ГКП "Костанай-Су"
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Съянова, в границах от ул. Тауелсиздик до ул. Лермонтова, будет прекращена подача питьевой воды с 00.00 вторника, 30 июня, до 22.00 среды, 1 июля.
Иллюстративное фото nastol.com.ua
Об этом сообщило ГКП "Костанай-Су" в своем аккаунте в Инстаграм.
Воды не будет по следующим адресам:
Жилые дома:
ул.Съянова 71;
ул.Каирбекова 53;86;92;96;107;
ул.Пушкина 33;35;39;
ул.Победы 32а;34;
ул.Амангельды 37;45;47;
ул.Абая 162;164;173;
ул.Толстого 30;33;49;
ул.Гоголя 60;62;
ул.5 Апреля 42;44;
ул.Аль-Фараби 1а;43;43а;45;
ул.Касымханова 78;99;
ул.Тауелсіздік 2а;
Социальные объекты:
ул.Каирбекова 238 "Пивзавод"; 229А "Oil центр";
ул.Съянова 71/1 " infinity"; 48 "Алпамыс";
ул.Амангельды 50 "Ясли-Сад N 15";
ул.Победы 32 "Школа N14";
ул.Абая 176 "Ковровый дом";
ул.Пушкина 35 поликлиника ДВД;
ул.Пушкина 54 "Стомед";
ул.Пушкина 64 "Музыкальная школа";
ул.Касымханова 114;
ул.Победы 52 "Детская больница N1";
ул.Тауелсіздік 1 " West";
ул.5 Апреля 64 "Тобол";
ул.Аль-Фараби 3;5;7 "ЖК Парк Резиденс";
ул.Гоголя 11 "Дружба"; "Норма".
А также частный сектор в границах от ул.Тауелсіздік до ул.Лермонтова; от ул.Каирбекова до ул.Набережная .
ГКП "Костанай-Су" приносит извинения за причинённые неудобства.
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