КФФ: Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля

26 июня 2020, 21:45 |  Спорт

Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана и Министерство культуры и спорта утвердили дату возобновления чемпионата РК по футболу – 1 июля, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт КФФ.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

"Тобол" сыграет в среду, 1 июля, с новичком Премьер-лиги - "Каспием" - в Костанае.

Согласно инструкции по профилактике распространения Covid-19, все матчи чемпионата пройдут без зрителей. А персонал стадионов ограничат до технического минимума.

Расписание матчей чемпионата Казахстана доступно здесь.

Возобновление первенств РК среди команд первой и второй лиги, розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, чемпионата РК по футзалу и любительских турниров, а также начало национальных первенств страны по пляжному и женскому футболу планируется не ранее 1 августа.