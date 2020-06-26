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КФФ: Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля
Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана и Министерство культуры и спорта утвердили дату возобновления чемпионата РК по футболу – 1 июля, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт КФФ.
Фото пресс-службы ФК "Тобол"
"Тобол" сыграет в среду, 1 июля, с новичком Премьер-лиги - "Каспием" - в Костанае.
Согласно инструкции по профилактике распространения Covid-19, все матчи чемпионата пройдут без зрителей. А персонал стадионов ограничат до технического минимума.
Расписание матчей чемпионата Казахстана доступно здесь.
Возобновление первенств РК среди команд первой и второй лиги, розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, чемпионата РК по футзалу и любительских турниров, а также начало национальных первенств страны по пляжному и женскому футболу планируется не ранее 1 августа.
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