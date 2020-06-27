«Жить надо, как камушки собирать на море» – Выставка Сергея Лугового открылась в Костанае

«Невидимая реальность» - так называется выставка работ костанайского художника Сергея ЛУГОВОГО, которая открылась в картинной галерее в пятницу, 26 июня. В экспозиции 45 картин, большинство - с сюрреалистическими сюжетами.

С учетом пандемии открытие выставки провели в узком кругу и со строгим соблюдением всех санитарных норм.

- Выставка открылась в очень знаменательный для автора год, - сообщила заведующая отделом изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея Сая КАЛИНОВА. – В этом году Сергею Луговому исполнилось 65 лет. На своих картинах художник изображает реальность, которая существует в его фантазиях, мечтах. Когда эти фантазии выплескиваются, они становятся зримыми для посетителей.

Сая Калинова сообщила, что художника поздравляет управление культуры Костанайской области. И передала ему от управления грамоту и подарок – чайный сервиз.

- Я пристально наблюдают за деятельностью своего приятеля Сергея Лугового, - сказал друг художника Владимир БАРАБАНОВ. – Когда он начинал работать, было ясно, что он не ангажирован ни власти, ни вкусам. Он делает то, что ему нравится. Искусство не может жить без эпатажа, поэтому художник не может не эпатировать глазеющих. Сергей Луговой всегда проявляет неугасимый интерес к жизни, это такой Дон Жуан в искусстве.

Сам Сергей Луговой сообщил, что в разные периоды своей жизни человек бывает разным: пронырой, повесой, гусаром.

- Но нельзя всю жизнь оставаться гусаром, - отметил художник. – Приходит время мудреть, по-разному оценивать жизненные ситуации. Даже на ношение масок можно посмотреть по-разному. Можно как на то, что нам хотят закрыть рот, или как на то, что так мы проявляем заботу о близких, потому что не хотим, чтоб они заболели. Я хочу, чтобы на этой выставке каждый нашел свою картину. Есть работы, которые могут не понравиться ста человекам, а одному западут в душу. И вот ради этого стоит работать!

"Тревожный закат", 2018 г.

На картинах зрители могли увидеть обнаженных женщин, добрых фей, интересные сюжеты с птицами, цветами. Погрустить над «Забвением Леды», почувствовать надвигающийся морской шторм на картине «Тревожный закат» и проникнуться сюрреалистичностью «Летаргического сна моей бабушки».

"Летаргический сон моей бабушки", 1989 г.

- Мне очень нравится сюрреализм как мышление, - сообщил «НГ» Сергей Луговой. – Несколько лет назад был в Испании, в музее Сальвадора Дали, меня поразил его слон на тонких ножках. Примерно так я себя ощущал, когда был маленьким. Я многим увлекаюсь в искусстве. И вообще считаю, что жить нужно, как собирать камушки на море – весело и увлеченно…

"Хранительница ключа", 2000 г.

Кстати, один из таких камней тоже присутствует на выставке: его художник привез с пляжа Каспийского моря еще в 1992 году. И превратил в интересную скульптуру.

"Луноликая" (известняк), 1992 г.

Выставка Сергея Лугового продлится до начала августа.

Фото Ксении РЕБИК

"Вынос тела", 1994 г.

"Фея сна", 2000 г.

"Битва во вторник за среду", 1989 г.

"Кипрская ночь", 1995 г.

"Жертвоприношение", 1989 г.