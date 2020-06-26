Весь день льёт дождь - прогноз погоды в Костанае и области

В субботу, 27 июня, синоптики прогнозируют на территории Костанайской области переменную облачность, на большей её части вероятны дожди, местами с грозой и градом.

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Ветер северный с переходом на северо-западное направление скоростью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +3...+8, на юге +11 градусов, а днём +13...+18, на юге +21 градус.

В Костанае в субботу прогнозируют днём дождь с порывами ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днём +14...+16 градусов.

В воскресенье, 28 июня, по прогнозу переменная облачность, ночью местами дожди. Днём дожди усилятся на всей территории области. Местами гроза, шквал и град. Ветер западный с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Температура ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +17...+22 градуса.

В Костанае в воскресенье тоже прогнозируют дождь и грозу с порывами ветра до 20 м/с. Ночью +8...+10, днём +20...+22 градуса.

- В понедельник, 29 мая, по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер 29 июня западный, северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха в Костанайской области ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +20...+25, на юге +30 градусов.

В Костанае в понедельник днём кратковременный дождь и гроза. Ночью 8-10, днём 20-22 градуса.