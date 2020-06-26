156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае

В Костанае в рамках реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости» и в связи с подготовкой к отопительному периоду началась реконструкция тепломагистрали ТМ-14.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила сегодня, 26 июня, пресс-служба ГКП "КТЭК", в ходе реконструкции заменят трубы теплосетей диаметром 500 мм на участке длиной около 1 км. В зону отключения попадают 156 жилых домов с 29 июня до 1 сентября 2020 года.

"В случае досрочного завершения ремонтных работ на отдельных участках темломагистрали будет поэтапная подача ГВС в жилые дома, - отметили в пресс-службе. - Приносим извинения жителям за временные неудобства".

Адреса домов, попадающих в зону отключения

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