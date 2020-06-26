Можно ли на личном авто выехать в Россию

Заместитель начальника департамента пограничного контроля Пограничной службы КНБ Олег Фисенко рассказал, можно ли казахстанцам на личном авто выехать в Россию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Вопрос будет решаться поэтапно. Пока с Россией государственная граница остается закрытой, и воспользоваться личным автотранспортом и выезжать, не входя в перечень исключений, предусмотренных порядком пересечения границы на период карантинных ограничений, не представляется возможным", - ответил Олег Фисенко на брифинге в СЦК.

Также он заявил, что для усиления контроля был выработан достаточно эффективный механизм контроля границы.

"С одной стороны, он позволил на 90 процентов снизить трансграничные потоки. К примеру, ежесуточный поток в период снизился с 84 тысяч до 3,5 тысячи, а по транспортным средствам - с 20 до 4 тысяч. (...) К сожалению, даже в период пандемии противоправная деятельность через границу не прекращается. Пресечены факты вывоза из страны более 7 миллионов защитных масок, более 20 тысяч респираторов, 3 тысяч защитных костюмов, около 4 миллионов пар защитных перчаток медицинского назначения", - добавил Фисенко.

Молодым парам, которые из-за карантина вынуждены оставаться в разных странах, в Пограничной службе КНБ посоветовали дождаться открытия границ.

"Что касается тех пар, которые не зарегистрировали официально свои отношения. Пока придется подождать. Даже если примем решение (разрешить) выехать, то российская сторона не разрешит въезд такой категории. Нужно дождаться открытия границ", - сказал заместитель начальника департамента пограничного контроля Погранслужбы КНБ Олег Фисенко, отвечая на вопрос, как быть парам, которые остались в разных странах из-за карантина и не успели формализовать свои отношения.

Также казахстанцы поинтересовались, можно ли отправить детей к бабушкам и дедушкам в Россию.

"Есть семьи, у которых бабушки и дедушки живут в России, а родители в Казахстане. Могут ли они отправить внуков в соседнюю страну?" - прозвучал вопрос.