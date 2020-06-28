Николай ВОРОНИН: Современный Молох

Из Библии известно, что Молох - это божество, которому приносили в жертву детей. Современному Молоху - автомобилю - приносятся в жертву и города, и их обитатели. Отчетливо это видно и в Костанае.

Нам уже говорят, что для успешного функционирования бизнесу необходимо иметь парковку в непосредственной близости. причем бесплатную. Это же что получается? Сначала уничтожили все деревья возле домов, пристроив на их месте свои магазинчики, а теперь надо вырубить и оставшиеся деревья рядом с проезжей частью, чтобы устроить парковки?

Я уже не говорю о скверах, уничтоженных по всему городу. Но уже добрались и до дворов. Во дворе домов №№ 168 и 166 по пр. Абая и № 37 по ул. Тауелсиздик расположен отличный сквер, посаженный и выращенный жителями. И вот какой-то бизнесмен намерен снести его и устроить тут автостоянку. Удивительно, что чиновники из городского акимата его поддерживают. Ну с бизнесменом понятно. Скорее всего, это состоятельный человек, коли у него есть средства на строительство. Да и главная цель бизнеса - это нажива. И это неплохо, но не любыми же путями. А вот какой интерес у чиновников?

Вырубить сквер и на его место впихнуть автостоянку, которая окажется между двумя детскими площадками на расстоянии десяти метров - по моему мнению, обыкновенная глупость. Доводы в пользу сноса сквера совершенно несерьезные. Говорят, что там собираются бомжи. Это новый метод борьбы с ними? Во-первых, они обитают на трубах теплотрассы, во-вторых, соседство бомжей все-таки предпочтительней, чем дышать выхлопными газами.

Может, стоит разобраться, кто разрешил продать эту землю (если она продана) и кто подписывал разрешение на устройство автостоянки. Наверняка ведь там есть подпись и санврача. Кроме того, нам говорили, что при акимате создана комиссия, без разрешения которой не будет снесено ни одно дерево. Где эта комиссия? Или ее члены назначены тем же акиматом и ничего против сказать не смеют?

Жители прямо говорят, что, скорее всего, заплачено кому надо, и необходимо срочно обращаться в республиканские органы. Учитывая высочайший уровень коррупции нашей власти, не грех вспомнить слова Пушкина: "Все куплю", - сказало злато".

"Деньги - пятая стихия, как огонь, вода, воздух, земля. Настоящая пятая стихия. столь же неуправляемая,бешеная, поражающая воображение человека", - считал Бродский. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стекла нормальный человек все больше испытывает тоску по природе. У нас что, мало нормальных людей, если мы уничтожаем природу уже и во дворах?

Считается,что бумага сильнее камня, который она может обернуть. Камень сильнее ножниц, которые он может сломать. Ножницы сильнее бумаги, которую они могут разрезать. Стало быть, любой из трех предметов способен одерживать верх, в зависимости от сочетания, в котором он окажется. Кто возьмет верх в нашем случае - власть и деньги или разум? Боюсь, что первое.

Правда, жители намерены бороться за сквер до конца.