Проект дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в "КазАвтоЖоле"

Строительство дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в "КазАвтоЖоле", передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, точного места пересечения диких животных по всей республиканской автодорожной сети (с привязкой к существующему километражу) представить невозможно.

Однако при разработке проектно-сметной документации областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира по всему коридору Центр - Запад согласовано 44 перехода для диких и домашних животных. Это 27 переходов тоннельного типа и 17 - с уполаживанием откосов 1:10 (грунтовый спуск с двух сторон дороги для животных длиной 10 метров, шириной 200 - 500 метров, перед каждым спуском за 150 метров будут установлены предупреждающие знаки). Одобрено и обустройство мест перехода сайгаков через коридор Центр - Запад с откосами 1:6 или 1:10.

Ранее в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) заявили, что часть автодороги, планируемой в рамках проекта Центр - Запад в Костанайской и Акмолинской областях, будет пересекать миграционные пути сайгаков.

Отрезок пройдет в опасной близости от нескольких особо охраняемых природных территорий или через них. Эти факторы угрожают сайгакам двух группировок бетпакдалинской популяции - основной и тенгизской.

Как отметили в "КазАвтоЖоле", технико-экономическое обоснование (ТЭО) по коридору Центр - Запад разработано в 2015 году, места миграции диких животных и габариты сооружений тоннельного типа под автодорогой были согласованы с областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира и уточнены в ходе разработки проектно-сметной документации.

Проектно-изыскательские работы ведутся с 2016 года, сейчас проектно-сметная документация по коридору Центр - Запад завершена на 80 процентов, оставшиеся участки планируется также завершить в текущем году.



Между тем Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия предложен обход по маршруту Нур-Султан - Костанай - Карабутак протяженностью 1223 километра. Учитывая необходимость выхода основного транзитного потока в направлении Актобе, протяженность альтернативного коридора составит 1436 километров.



Ориентировочная стоимость реализации коридора Центр - Запад, по проектно-сметной документации, составляет 620 миллиардов тенге. В случае изменения маршрута стоимость увеличится примерно на 100 миллиардов.