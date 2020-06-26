25 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано за сутки в Костанайской области

Из них в областном центре выявлено 16 человек, два в Житикаре, один в Лисаковске, пять в Рудном и один в Костанайском районе.

Иллюстративное фото kfor.com

- 6 пациентов проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, общения и места работы. 19 заболевших самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия, - сообщили в областном информационном штабе. - В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.

В очагах заболевания специалисты проведут профилактические и противоэпидемические мероприятия. Также будут выявлены контактные лица.

Всего в регионе зарегистрировано 420 случаев COVID-19, из них 213 пациентов выздоровело, 3 скончались.