Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 337 (+47)
25 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано за сутки в Костанайской области
Из них в областном центре выявлено 16 человек, два в Житикаре, один в Лисаковске, пять в Рудном и один в Костанайском районе.
Иллюстративное фото kfor.com
- 6 пациентов проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, общения и места работы. 19 заболевших самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия, - сообщили в областном информационном штабе. - В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.
В очагах заболевания специалисты проведут профилактические и противоэпидемические мероприятия. Также будут выявлены контактные лица.
Всего в регионе зарегистрировано 420 случаев COVID-19, из них 213 пациентов выздоровело, 3 скончались.
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