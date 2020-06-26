В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому

При этом степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения, передает Informburo.kz.

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому.

Степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения – до 30% распространённости при наличии компьютерной томографии. Среди симптомов: температура выше 38 градусов, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при физической нагрузке.

Госпитализировать в больницу таких пациентов будут, если температура не будет падать в течение 3-5 дней или в случае её появлении после кратковременной нормализации, усиления кашля. Экстренно заберут в инфекционный госпиталь при частоте дыхания более 24 в минуту, нарастании одышки, тахикардии – более 100 ударов в минуту.

Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:

ежедневные звонки от участковых врачей;

оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затруднённое дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгия), сатурация (при возможности);

видеоконсультация (по необходимости), но не реже одного раза в три дня.

при нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затруднённое дыхание, одышка) в период наблюдения пациента направляют в инфекционный стационар;

больных с лёгкой формой заболевания снимают с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата ПЦР-исследования.

Памятка для пациентов / фото со страницы в Facebook вице-министра здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой

Пациентам с сопутствующими заболеваниями – артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, независимо от степени тяжести при появлении симптомов коронавируса следует также оставаться дома, вести дневник с показателями температуры, частоты пульса и дыхания.

Согласно алгоритму приняты критерии ранней выписки пациента из стационара для продолжения лечения на дому даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования:

если в течении ‪трёх дней отсутствует повышенная температура;

регрессия респираторных симптомов;

объём поражения легких на КТ менее 50% (при наличии);

необходимы условия для изоляции.

Исключение составляют пациенты с тяжёлым и критическим течением заболевания.