Министр дал советы безработным казахстанцам

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов озвучил рекомендации для казахстанцев, оставшихся без работы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Постановлениями санитарных врачей не все сферы приступили к работе. В некоторых регионах после разрешения работу приходится ограничивать. Ситуация с пандемией очень сложная. Не совсем ответственное отношение к санитарно-эпидемиологическим требованиям приводит к всплескам заболевания, хотел бы призвать наших граждан соблюдать эти требования, заботясь о своем здоровье и возможности работать.

Если люди потеряли работу, все госпрограммы ориентированы на занятость населения, спецпрограмма "Енбек", рекомендуем обращаться в центры занятости, которые предложат все предусмотренные возможности. Это открытые вакансии, льготное микрокредитование для открытия бизнеса, гранты, обучение, предоставление временных рабочих мест до года. Также я бы рекомендовал людям пользоваться электронной биржей труда, там 77 тысяч вакансий, вы сможете найти что-то для себя", - сказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

По данными Минтруда, на учете в центрах занятости состоят 320 тысяч человек, из них 181 тысяча зарегистрирована как безработные, остальные - в качестве ищущих работу.

Ранее в министерстве сообщили, что на июнь в стране остаются безработными более 700 тысяч человек. При этом в мае безработными числились порядка 1 миллиона 140 тысяч казахстанцев.