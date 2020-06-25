Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило ситуацию" с коронавирусом

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" высказался о ситуации с COVID-19 в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Токаев прокомментировал мнение о том, что правительство "выпустило ситуацию с коронавирусом из-под контроля, из-за чего в больницах теперь не хватает мест".

"Эта эпидемия изменила не только нашу жизнь, но и жизнь всего человечества. Cамые развитые страны беспомощны перед лицом серьезного заболевания. Мы все стали свидетелями этого. Ведущие европейские страны, США, азиатские гиганты - Китай, Япония, Южная Корея - попали в трудную ситуацию.

Нельзя говорить, что мы проигрываем борьбу с этой эпидемией или правительство утратило контроль над ситуацией. Как известно, мы оперативно построили три инфекционные больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Больницы в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи имеют соответствующую квалификацию для лечения пациентов. Люди в белых халатах находятся на передовой борьбы с эпидемией днем и ночью. Государство выделило необходимые средства", - ответил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пациентов нельзя делить на официальных лиц и простых людей.

"Представители власти - такие же люди. Должностные лица должны встречаться с гражданами в зависимости от их работы, они отправляются в командировки внутри страны и в этом случае могут заразиться. Около 15 человек, представители органов власти, заболели. Согласно текущей статистике, число зараженных составляет около 20 тысяч человек. То есть большинство - обычные люди.

Вопрос здесь не в том, кто и как заразился. Необходимо создать условия для выздоровления наших граждан в кратчайшие сроки, не усугубляя ситуацию. Пациенты не должны классифицироваться как официальные лица или обычные люди. Все мы в одной лодке. Если мы живем в одной стране, дышим одним воздухом и живем в одном обществе, никто не может полностью защитить себя от этой болезни", - добавил Токаев.

Президент попросил казахстанцев строго следовать установкам санитарных врачей.

"Пандемия не смотрит на границы. Только приняв меры предосторожности, мы сможем защитить себя и своих близких от болезни. Поэтому я призываю граждан страны неукоснительно соблюдать карантинный режим и обращать внимание на гигиену. Это переходный вызов, временное испытание. Нам необходимо сосредоточиться на том, как развиваться и что делать после этого эпидемического и экономического кризиса", - отметил глава государства.

Ранее доктор медицинских наук, казахстанский акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин выразил мнение о том, что в Казахстане слишком резко ослабили режим карантина. Он связывает увеличение количества заболевших с тем, что люди начали игнорировать элементарные правила защиты и социальную дистанцию.