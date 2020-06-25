В мае наблюдалось снижение взносов по ЕСП по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Informburo.kz со ссылкой на сайт ЕНПФ. В апреле было произведено свыше 3 миллионов взносов, в мае количество взносов по ЕСП составило 317 573 единиц.

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В апреле 2020 года произошёл наибольший рост открытия индивидуальных пенсионных счетов. В этот месяц было открыто 954 952 новых счёта, из них 941 425 счетов по обязательным пенсионным взносам были открыты плательщиками Единого совокупного платежа впервые. За апрель 2020 года 2,98 млн плательщиков ЕСП произвели взносы на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Высокая активность по оплате ЕСП в апреле объяснялась тем, что внесение платежа позволяло казахстанцам получить социальную выплату на период ЧП в 42 500 тенге.

ЕСП предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП, а также не использующих труд наёмного работника, не оказывающих услуги налоговым агентам и не реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим физлицам (годовой доход не должен превышать 1175 МРП).

Уплата ЕСП даёт право: