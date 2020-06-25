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Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по сравнению с апрелем
Иллюстративное фото rus.azattyq-ruhy.kz
В апреле 2020 года произошёл наибольший рост открытия индивидуальных пенсионных счетов. В этот месяц было открыто 954 952 новых счёта, из них 941 425 счетов по обязательным пенсионным взносам были открыты плательщиками Единого совокупного платежа впервые. За апрель 2020 года 2,98 млн плательщиков ЕСП произвели взносы на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Высокая активность по оплате ЕСП в апреле объяснялась тем, что внесение платежа позволяло казахстанцам получить социальную выплату на период ЧП в 42 500 тенге.
ЕСП предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП, а также не использующих труд наёмного работника, не оказывающих услуги налоговым агентам и не реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим физлицам (годовой доход не должен превышать 1175 МРП).
Уплата ЕСП даёт право:
- производить пенсионные накопления и, в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, получать базовую пенсионную выплату;
- быть участником системы обязательного социального медицинского страхования;
- в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребёнка, ухода за ребенком до 1 года получать социальные выплаты.
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