26 случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области

Новые случаи заражения КВИ зарегистрированы в Костанае, Лисаковске и Аулиекольском районе, среди них 13 мужчин и 13 женщин. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото vesti.ua

- Они обследованы как контактные с ранее заболевшими больными, по самообращению с признаками ОРВИ, а также при обследовании с профилактической целью. У заболевших наблюдалась повышенная температура, заложенность носа, першение в горле, кашель, слабость, - сообщили в штабе.

Диагноз СOVID-19 подтвержден диагностическим исследованием ПЦР.

- Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции. Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий, - добавили в штабе.

По состоянию на 24. июня в Костанайской области выявлено 395 человек с инфекцией СOVID-19, из них 205 пациентов выздоровело, 3 скончались.