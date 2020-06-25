Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого казахстанца

Инфекционист, профессор, объяснила, можно ли в домашних условиях принимать сильнодействующие противовирусные препараты и антибиотики. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С. Асфендиярова, доктор медицинских наук Равиля Егембердиева рассказала о домашнем лечении коронавирусной инфекции, и в частности пневмонии.

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"В домашних условиях никакие антибиотики применять нельзя. Назначение должен сделать врач поликлиники. Без назначения врача самолечением заниматься не нужно. Если у больного развилась двусторонняя пневмония, появилась одышка - нужно госпитализировать, и уже в стационаре врач назначит лечение. Нужно понимать, что это вирусное заболевание и антибиотики не действуют на коронавирус", - пояснила специалист.

Также инфекционист рассказала, можно ли без назначения врача лечить при КВИ препаратом "Дексаметазон".

"В последнее время появилась эта информация в СМИ. У нас (в больницах - прим. ред.) тоже начали применять этот препарат, но при определенной ситуации, при лечении больных средней тяжести и тяжелобольных. В домашних условиях дексаметазон принимать нельзя. Это гормон, он может ухудшить состояние. Мы тоже не всем назначаем, только по показаниям", - сказала Егембердиева. Это же касается и сильнодействующего противовирусного препарата "Алувия".

Кроме того, профессор дала рекомендации, какие лекарства и средства сейчас должны быть в аптечке у каждого казахстанца.

"Я начну не с препаратов, а с масок. Прежде всего наше население должно носить маски, перчатки, маски через каждые 3-4 часа менять. Не посещать людные места, стараться выбирать время в магазинах, когда народа меньше. Что должно быть у людей в аптечке: парацетамол, ибупрофен, витамин С, аспирин, градусник обязательно. Еще один прибор есть, называется пульсоксиметр, он есть в аптеке. Его надевают на палец, и он считает пульс и сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. В норме сатурация должна быть 95 процентов и выше", - говорит профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С. Асфендиярова Равиля Егембердиева.

При домашнем лечении легких и бессимптомных форм коронавируса доктор рекомендует полупостельный режим, обильное питье теплой жидкости. При повышении температуры нужно принять парацетамол или ибупрофен. Также рекомендуется витамин С и противовирусный препарат "Ингавирин". Пациенту нужно завести дневник, куда ежедневно нужно записывать данные по температуре, пульсу, частоте дыхания.