Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый асфальт

Житель Уральска, проживающий в посёлке Зачаганск, снял на видео свежеуложенный асфальт по улице Гринько. На видео он продемонстрировал, как асфальт разваливается от того, что его копают палочкой от мороженого, передает "Уральская неделя".

Видео с мягким асфальтом появилось в группе «Типичный Уральск» в Instagram 24 июня. На нём автор видео рассказывает, что асфальт положили совсем недавно, и тут же демонстрирует его прочность, расковыривая поверхность палочкой от мороженого. Свежеуложенный асфальт разваливается и отслаивается кусками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Уральск (@typicaluralsk)23 Июн 2020 в 12:24 PDT

Как рассказали в акимате Зачаганска, заказчиком ремонта улицы выступили именно они. Подрядчиком, уложившим такой мягкий асфальт, стало ТОО «ЕВРАЗИЯЖОЛҚҰРЫЛЫС«.

— Да, мы уже зафиксировали данную проблему. Асфальт укладывали вчера вечером в послерабочее время, когда на месте уже отсутствовал специалист из акимата, контролирующий процесс ремонта. Сегодня был составлен акт по дефектам, и подрядчик должен заново за свой счёт переложить асфальт на данной улице. Как выяснилось, вчера асфальт был слишком холодным, поэтому и получился такой консистенции, — рассказал Асылжан Хайруллин, заместитель акима посёлка Зачаганск.

По его словам, подрядчик уже отремонтировал три улицы в посёлке, и ранее таких нарушений за ним не наблюдалось.