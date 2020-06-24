В Костанай придут дожди - прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг, 25 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью лишь местами, а днём уже на большей части области дожди, местами с грозой и градом.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление 9-14, местами 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров могут показать +7...+12, на юге +17 градусов, а днём +17...+22, на юге +25...+30 градусов.

В Костанае в четверг прогнозируют днём дождь и грозу с порывами ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, а днём +18...+20 градусов.

В пятницу, 26 июня, возможны дожди на большей части Костанайской области. Местами гроза, шквал и град. Ветер северный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +12...+17, на юге +20...+25 градусов. В Костанае в пятницу тоже прогнозируют дождь и грозу с порывами ветра до 18 м/с. Ночью +6...+8, днём +16...+18 градусов.

- На выходных ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер 27 июня северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха в Костанайской области ночью +2...+7, на юге +10 градусов, днём +12...+17, на юге +20...+25 градусов.

В субботу, когда начнётся режим локдауна, днём в Костанае обещают дождь, который упростит задачу по контролю за выполнением постановления главного санитарного врача области. Картину дня дополнят порывы северо-западного ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днём 15-17 градусов.