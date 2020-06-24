Более 60 тысяч пачек табачных стиков пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом электроприборов

24 июня 2020, 16:06 |  Криминал

Незаконный вывоз крупной партии табачных изделий предотвратили пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак". Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

60 500 пачек табачных стиков (прессованный табак для электронных систем нагревания табака - ред.)  задержали на границе 23 июня.

- Табачные изделия без акцизных марок пытались вывезти по сопроводительным документам на электроприборы, - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, это не первая попытка незаконного перемещения табачных изделий через казахстанско-российскую границу. Задержанная партия передана в департамент государственных доходов по Костанайской области.