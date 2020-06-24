Темпы заболеваемости Covid-19 в Казахстане резко выросли. Нужно ли снова вводить по всей стране режим жесткого карантина с запретом выхода на работу и передвижение граждан? Да. Иначе наши больницы и поликлиники не справятся с потоком пациентов.

Да. Но при условии, что государство снова будет компенсировать людям потерю дохода.

Нет. Казахстанцы уже научились носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Нет. Экономика Казахстана не выдержит второго жесткого карантина за короткий период.

