Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 260 (+17)
Более 60 тысяч пачек табачных стиков пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом электроприборов
Незаконный вывоз крупной партии табачных изделий предотвратили пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак". Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
60 500 пачек табачных стиков (прессованный табак для электронных систем нагревания табака - ред.) задержали на границе 23 июня.
- Табачные изделия без акцизных марок пытались вывезти по сопроводительным документам на электроприборы, - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, это не первая попытка незаконного перемещения табачных изделий через казахстанско-российскую границу. Задержанная партия передана в департамент государственных доходов по Костанайской области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 5
Всего: 67
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020