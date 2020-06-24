Участок на ул. Каирбекова перекроют в Костанае

Дорогу закроют в границах улиц Киевская и Текстильщиков. Как сообщает служба iKomek-109 на своей странице в Instagram, это связано с началом строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ул. Каирбекова в границах от ул. Лермонтова до тепличного комбината в г. Костанай».

Фото из архива "НГ"



Дорогу для движения транспорта перекроют уже сегодня, 24 июня. Завершить работы обещают к 31 июля. В этот период общественный транспорт будет ходить по пр. Кобланды батыра.



