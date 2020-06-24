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Участок на ул. Каирбекова перекроют в Костанае
24 июня 2020, 09:21 | ЖКХ
Дорогу закроют в границах улиц Киевская и Текстильщиков. Как сообщает служба iKomek-109 на своей странице в Instagram, это связано с началом строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ул. Каирбекова в границах от ул. Лермонтова до тепличного комбината в г. Костанай».
Фото из архива "НГ"
Дорогу для движения транспорта перекроют уже сегодня, 24 июня. Завершить работы обещают к 31 июля. В этот период общественный транспорт будет ходить по пр. Кобланды батыра.
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