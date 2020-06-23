Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на заборе в центре Костаная

Церемония открытия серии граффити, посвящённой Дню государственного служащего, прошла сегодня, 23 июня, в Центральном сквере. Разукрасили забор, ограждающий территорию филиала АО "Казахтелеком".

Среди рисунков - символика "Нур Отана", реклама госуслуг и портреты исторических личностей.

Есть и картины, которые более интересны с художественной точки зрения.

Как рассказал заместитель председателя костанайского филиала партии "Нур Отан" Эльдар КУЗЕНБАЕВ, над рисунками работали 26 художников и 16 волонтёров.

- Наша роль в этом проекте заключается в том, что мы, наше молодёжное крыло "Жас Отан", выдвинули идею и нашли спонсоров, государственных денег в этом проекте нет, - ответил Кузенбаев на вопрос корреспондента "НГ". А выступая на церемонии открытия, добавил: - Мы привели в порядок, можно сказать, что благоустроили, центр нашего города. В запущенном состоянии была наша достопримечательность - стена. Усилиями "Казахтелекома" и отдела ЖКХ акимата Костаная привели её в порядок. Сильно нам помогли художники и волонтёры, все награждены нашими грамотами!

Церемонию организовали с соблюдением мер предосторожности - участники в масках, выступающих слушали, рассредоточившись, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Хотя основное направление работ - государственная служба, большая часть картин посвящена отвлечённым темам.

Зейнеп ЖАНАБАЙ нарисовала пейзажи Казахстана, юрту, мужчину и женщину в национальных костюмах.

- Рисовали красками специальными, нам их выдали, я три дня на эту работу потратила. Эта работа на тему патриотизма, любви к родной земле, - рассказала девушка. - Мне ещё одна девочка из художественной школы помогала. Приходили одноклассники, они рисовать не умеют, просто поддерживали. Моя мама тоже помогала. Сначала я нарисовала эскиз. Но потом выяснилось, что участок стены гораздо больше, чем я думала. Пришлось разделить рисунок на части.

Актуальную тему выбрала Зульфира ЮГАЙ. На её граффити изображён врач с ангельскими крыльями, держащий в руках земной шар. Работа символизирует героическую работу медиков в борьбе с коронавирусом.

- Идея посвятить граффити врачам появилась в начале пандемии, - рассказала Зульфира. - Косвенно коронавирус затронул и меня - у моей очень близкой подруги детства из-за этой болезни умерла свекровь. Я понимаю, что вирус опасен, поэтому хочу поддержать врачей и отблагодарить их за труд. Рисовала один день - в 12 часов начала и в 9 вечера закончила. Использовала фасадную водоэмульсионную краску с добавлением акриловой, а в качестве инструмента у меня был аэрограф. Задумку подсмотрела у художника из Мельбурна. Единственное - я поменяла размеры, сделала больше крылья, чтобы масштабности добавить.

Руководитель департамента Агенства РК по делам госслужбы по Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ сообщил корреспонденту "НГ", что проект по реставрации стены реализовали за 2 недели.

- Прежде чем рисовать, надо же сначала придумать, что рисовать, поэтому начали с отбора эскизов, - пояснил он. - Мы только попросили, чтобы несколько граффити посвятили госуслугам, этике госслужащего. А большинство работ авторы выдумывали без нашего указания. Здесь ещё остались несколько свободных участков стены, их дорисуют в ближайшие дни.

В завершение церемонии госслужащие и авторы граффити надели перчатки, обмакнули руки в краску и оставили отпечатки на одном из участков стены.

Фото Ксении РЕБИК