Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан из зала суда.

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Сам Атамбаев отказался выступать с последним словом. Ранее он несколько раз уходил с судебного процесса и отказывался отвечать на вопросы следствия, назвав происходящее "игрой, которую ему навязали власти".

Азиза Батукаева освободили в 2013-м. Он был приговорен к 16 годам заключения, но его освободили в связи с "тяжелой болезнью". Сейчас он отбывает срок в Чечне за хранение оружия.

Суд признал Атамбаева виновным по статье 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР, заявив, что в бытность президентом он дал указание отпустить кримавторитета.

По делу также проходят тогдашние генпрокурор Аида Салянова, вице-премьер Шамиль Атаханов, министр здравоохранения Динара Сагинбаева и работавшая в отделе судебной реформы аппарата президента Индира Джолдубаева. Изначально все они были задержаны, но позже суд изменил меру пресечения на домашний арест.