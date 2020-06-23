Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрированы 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 22 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

Иллюстративное фото kfor.com

COVID-19 подтвержден у 18 мужчин и 15 женщин. Из них – 19 жителей Костаная, 3 – Аркалыка, по 2 в Рудном, Житикаре, Тобыле и Костанайском районе. В Алтынсаринском, Амангельдинском и Аулиекольском районах - по одному.

"Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ по месту жительства, - говорится в сообщении. - Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации при ухудшении самочувствия. У всех заболевших наблюдалась повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, кашель, слабость".

Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Состояние удовлетворительное, пациенты получают соответствующее лечение.

Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 22 июня в Костанайской области зарегистрировано 358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.