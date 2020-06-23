Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской области

Летальный исход был зафиксирован 17 июня. Скончался житель Жангельдинского района 1949 года рождения. Мужчину госпитализировали двумя днями ранее с положительным результатом на COVID-19.

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- Пациент поступил из провизорного стационара в инфекционное отделение Костанайской областной больницы 15 июня в 21.30 с жалобами на сухой кашель, повышение температуры до 38,9 градусов, одышку при ходьбе, отсутствие аппетита, нарушение вкуса, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. - Мужчина заболел неделю назад - после того, как за 2 дня до этого заболела его жена. Самостоятельно принимал парацетамол.

Как сообщили в пресс-службе, 30 мая мужчина побывал на поминках, где было достаточно большое количество людей. Кроме того, неделю назад к нему приезжали гости из Нур-Султана.

Мужчина выехал из Жангельдинского района в Костанай 13 июня на машине с женой, дочкой и внуком. В городе вызвал скорую помощь, которая доставила его в провизорное отделение Костанайской областной больницы с женой и дочерью. После положительного результата на COVID-19, 15 июня, мужчину перевели в инфекционное отделение.

На основании рентгенографии органов грудной клетки врачи поставили диагноз «Двухсторонняя полисегментарная пневмония». Позже последовало ухудшение, площадь поражения легких росла.

Пациенту назначили противовирусную, комбинированную антибактериальную терапию, кислородотерапию и симптоматическое лечение.

Несмотря на лечение, 17 июня днем у мужчины снизилась сатурация до 85% (насыщение крови кислородом - прим. ред.), его перевели в реанимацию и подюключили неинвазивную вентиляцию легких.

В 18.20 ухудшилось состояние, сатурация резко снизилась до 46%, ЧСС 110 в мин, ЧДД 40 в мин, АД 130/60 мм.рт.ст. Врачи начали реанимационные мероприятия.

В 18:45 мужчину подключили к ИВЛ. В 20.50 у него остановилось сердце. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

В 21.25 врачи констатировали биологическую смерть.

- Данный случай был разобран комиссией по исследованию летальных исходов. КИЛИ пришла к выводу, что данный пациент скончался от коронавирусной инфекции, так как в медицинской информационной системе не состоял на "Д" учёте с хроническими заболеваниями, - отметили в пресс-службе.