Газовый баллон взорвался во время пожара в Костанайской области

В пожаре, произошедшем в с. Аулиеколь сегодня, около 4 часов, погибли две пожилые женщины. Горел частный жилой дом по ул. Костанайской. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Когда пожарный расчет прибыл на место, дом был весь в огне. Площадь пожара составила 80 кв. м.

- Из горящего дома огнеборцы успели вынести два газовых баллона. Один газовый баллон взорвался до прибытия пожарной помощи, - сообщили в пресс-службе.

Пожар был полностью ликвидирован в 5.52. На месте происшествия обнаружили тела двух женщин: 1937-го и 1936 годов рождения.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО