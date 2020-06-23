Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 18 231 случай (+499 за сутки / 2,8%),
11 158 выздоровевших (+196), 127 умерли (+7)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 10 625 (+816)
Коронавирус в Костанайской области:
325 случаев (+33 / 10,2%), 192 выздоровевших (+0), 3 умерли (+1)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 243 (+62)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 243 (+62)
Газовый баллон взорвался во время пожара в Костанайской области
23 июня 2020, 11:28 | Происшествия
В пожаре, произошедшем в с. Аулиеколь сегодня, около 4 часов, погибли две пожилые женщины. Горел частный жилой дом по ул. Костанайской. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Когда пожарный расчет прибыл на место, дом был весь в огне. Площадь пожара составила 80 кв. м.
- Из горящего дома огнеборцы успели вынести два газовых баллона. Один газовый баллон взорвался до прибытия пожарной помощи, - сообщили в пресс-службе.
Пожар был полностью ликвидирован в 5.52. На месте происшествия обнаружили тела двух женщин: 1937-го и 1936 годов рождения.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
Последние новости
23.06.20 12:09 Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
23.06.20 10:57 "Просто хотел взять деньги в долг" - житель Денисовского района убил пенсионерку, продавшую ему бутылку водки
23.06.20 10:44 Есмагамбетова: Требование работодателей проходить ПЦР-тест не убережёт их от занесения инфекции в коллектив
23.06.20 09:59 В 24 жилых домах ограничат подачу горячей воды в Костанае
22.06.20 20:40 В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
22.06.20 14:27 Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
22.06.20 11:15 В 14 домах отключат горячую воду до осени в Костанае
22.06.20 10:43 19 лет лишения свободы и 5 млн тенге - Как наказали обвиняемого в убийстве сержанта полиции в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 3
Всего: 69
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 69
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020