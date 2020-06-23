Есмагамбетова: Требование работодателей проходить ПЦР-тест не убережёт их от занесения инфекции в коллектив

ПЦР-тест должен проводиться только по назначению врачей, отметила Айжан Есмагамбетова, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото metronome.ge

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова призвала работодателей не требовать от сотрудников справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус.

По её словам, ПЦР-тестирование – это диагностический тест, который проводится по определённым показаниям, клиническим и эпидемиологическим. Это тест для лиц, у которых есть симптомы заболевания, которые не исключают коронавирусную инфекцию. Тест должен проводиться по назначению врача, эпидпоказания определяет врач-эпидемиолог. В первую очередь, тестирование по эпидпоказаниям должны проходить близкие контактные больного с КВИ, призывники, лица, которые поступают в закрытые медицинские и медико-социальные учреждения.

"Что мы сегодня наблюдаем? Сегодня, к сожалению, практически все работодатели, как государственного, так и частного сектора, требуют от своих работников при возвращении из командировки, из отпуска или с больничного обязательное прохождение ПЦР-теста. Уважаемые работодатели, это требование не убережёт вас от занесения инфекции в ваш коллектив, если ваше предприятие открыто, то есть ежедневно происходит движение сотрудников: утром, когда мы приходим на работу, вечером, когда мы выходим из рабочего помещения. При этом, выходя за пределы нашей организации, мы контактируем, используем общественный транспорт, ходим в магазины, мы контактируем с близкими и друзьями, получаем услуги. И, конечно, риск заражения при этом присутствует всегда", – отметила главный санитарный врач РК.

По её словам, требование работодателей по обязательному прохождению тестирования сегодня создаёт большую нагрузку на лаборатории и снижает доступ к тестированию для тех, кому это действительно нужно.