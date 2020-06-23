"Просто хотел взять деньги в долг" - житель Денисовского района убил пенсионерку, продавшую ему бутылку водки

Приговор в отношении жителей Денисовского района Кенжебулата КУДАЙБЕРГЕНОВА и Самата АКДАВЛЕТОВА огласили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 22 июня. Первый обвиняется в убийстве 62-летней пенсионерки Нафисы Кавказовой, второй - в сокрытии этого преступления.

18 октября 2019 года Кудайбергенов и Акдавлетов сидели в кафе в п. Денисовка и выпивали. Когда решили, что нужно купить еще спиртное, выяснилось, что у Кудайбергенова в кармане всего 1 000 тенге. С ними он пошел в дом Кавказовой: все знали, что пенсионерка торгует водкой на дому, чтобы помогать сыну и брату-инвалиду.

- Направляясь в дом к Кавказовой, Кудайбергенов уже знал, что будет требовать у нее деньги, поэтому вооружился ножом, - заявил на прениях государственный обвинитель Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Сначала он подал ей 1 000 тенге и попросил бутылку водки. Когда женщина вернулась, начал угрожать ей ножом и требовать деньги. Кавказова отказала. Тогда подсудимый вломился в дом и нанес ей несколько ножевых ранений. Обыскал квартиру, забрал 12 000 тенге и 7 бутылок водки.

Как отметил прокуро, Кудайбергенов сразу рассказал об убийстве Акдавлетову, но тот не стал сообщать в полицию.

Процесс проходил с участием присяжных заседателей, которые сидели в зале суда с соблюдением социальной диистанции.

Адвокаты на прениях пытались доказать, что Кудайбергенов не шел убивать Кавказову умышленно, а Акдавлетов молчал из-за того, что опасался за свою жизнь и жизнь родственников. Этой версии придерживались и подсудимые.

- Я хотел просто взять у тети Нади (так все в поселке называли Нафису Кавказову - ред.) деньги в долг, но она отказала, поэтому я пырнул ее ножом, - заявил Кенжебулат Кудайбергенов. - Нож брал не специально, он всегда у меня был с собой, потому что я занимаюсь забоем скота. Ударил один раз, дальше ничего не помню - пьяный был. Был бы чуть трезвее, никогда бы такого не совершил.

По словам свидетелей, допрошенных в суде, у Кавказовой были множественные ранения: все тело в порезах, горло перерезано, отрезано ухо..

- У меня не было мобильного телефона, поэтому сообщить в полицию о преступлении я не мог, - выступая на прениях, Самат Акдавлетов расплакался. - Еще я переживал за свою семью, у меня маленькая дочка. Боялся Кудайбергенова. Я очень хочу к своей семье, к своей дочери, не наказывайте меня строго!

Плакала во время прений и сестра убитой Альфия Кавказова, признанная потерпевшей, заявляя, что подсудимый лишил ее всего. В качестве компенсации морального вреда она заявила гражданский иск на 5 млн тенге.

Несмотря на доводы защиты, суд признал вину подсудимых полностью доказанной. Более того, в действиях Кудайберегенова судья усмотрела опасный рецидив - он уже неоднократно был судим, а убийство Кавказовой совершил во время неотбытой части срока.

- В связи с чем назначить Кудайбергенову 22 года лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности, - огласила приговор судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА. - Гражданский иск Кавказовой удовлетворить частично, взыскать с подсудимого 2,5 млн тенге. Акдавлетову назначить 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.