В 24 жилых домах ограничат подачу горячей воды в Костанае

Ограничение продлится четыре дня - с 23-го по 26 июня. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, что такие меры вызваны началом мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Иллюстративное фото static.life.ru

В эти подачу горячей воды ограничат по следующим адресам: