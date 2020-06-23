В 24 жилых домах ограничат подачу горячей воды в Костанае

23 июня 2020, 09:59 |  ЖКХ

Ограничение продлится четыре дня - с 23-го по 26 июня. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, что такие меры вызваны началом мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Иллюстративное фото static.life.ru

В эти подачу горячей воды ограничат по следующим адресам:

  • ул. Мауленова 6, 8, 10, 10/1, 10А, 18, 18/1, 18/3, 22, 30Б, 33/7, 35;
  • пер. Уральский 4, 6, 6/1, 8, 10;
  • ул. Уральская 2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 23.